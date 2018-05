Vermoorde slagerszoon Bjorn (28) begraven op zijn verjaardag: "We zijn je kwijt. Niets kan je terugbrengen" Honderden mensen nemen afscheid van Bjorn De Vrieze Hans Verbeke

11 mei 2018

14u06

Bron: Eigen berichtgeving 108 Op de dag dat hij normaal 29 zou worden, is vandaag in het West-Vlaamse Meulebeke afscheid genomen van Bjorn De Vrieze. Honderden mensen woonden de burgerlijke dienst bij. De slagerszoon uit Tielt werd op dinsdag 1 mei vermoord met een kruisboog.

De dader, een 24-jarige man uit Tielt, kon niet verkroppen dat de moeder van zijn twee kleine kinderen een voorzichtige relatie was begonnen met De Vrieze.

Hij wachtte zijn slachtoffer op bij z’n woning en sloeg toe op het moment dat de man zijn voordeur wou openen. Daarna ging hij op de vlucht maar dezelfde dag nog werd hij opgepakt. Dat gebeurde enkele uren nadat hij samen met de vrouw rond wie alles draait met tranen in de ogen naar de plaats delict kwam afgezakt.

De volumeknop van pijn staat op tien en er is geen rewind. We zijn je kwijt. Niets kan je terugbrengen Ouders en zus van Bjorn

Honderden mensen woonden de burgerlijke afscheidsdienst bij. Die stond bol van persoonlijke getuigenissen, opgeluisterd met passende muziek en treffend foto- en filmmateriaal. Op het gedachtenisprentje nemen vader Hans, moeder Gudrun en zijn jongere zus afscheid van Bjorn. “De volumeknop van pijn staat op tien en er is geen rewind. We zijn je kwijt. Niets kan je terugbrengen. Een liefdevolle, warme thuis, dat is wat je verdiende. Maar net dat is je fataal geworden. Je had zoveel plannen en 200% ‘drive for life’. Je zou niet lang leven, zei je altijd. “I want to go out with a bang.” Nu zou je met een kwinkslag zeggen: “Het is me nog gelukt ook.” In je korte leven heb je heel je hart gegeven: weet dat daardoor vele mensen jou voor altijd in hun hart hebben gesloten."

De afscheidsdienst werd afgesloten met Frank Sinatra’s ‘I Did It My Way'.