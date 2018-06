Vermoorde prostituee herdacht met witte rozen en stille mars in Brussel Redactie

14 juni 2018

12u55

Bron: Belga 2 Door de Brusselse Noordwijk is een stille mars getrokken om de prostituee te herdenken die op dinsdag 5 juni dodelijk werd neergestoken. De 150 deelnemers, met vooral vrouwen van Afrikaanse afkomst aan het hoofd van de stoet, trokken met witte rozen naar de plek waar het lichaam werd gevonden.

Het initiatief van de mars ging uit van de unie van sekswerkers (UTSOPI), Espace P, een vzw die sekswerkers begeleidt, en het buurtcomité. De mars trok naar de Linnéstraat, waar op 5 juni het levenloze lichaam werd aangetroffen van de 23-jarige vrouw. De prostituee werd vermoord met zeventien messteken. Intussen is er nog altijd geen enkele verdachte opgepakt.

"We waren heel erg aangedaan wat er gebeurd is op een paar meter van ons huis. We willen ook het signaal uitsturen dat het niet is omdat zij een prostituee was en illegaal was dat ze vermoord mag worden. Het kan gewoon niet en nooit", vertelt Anthony Baert van het buurtcomité.

De emoties liepen hoog op bij de collega-sekswerkers bij aankomst in de Linnéstraat. De vrouwen van Afrikaanse afkomst zongen er samen enkel liedjes. De mars was voor de initiatiefnemers ook de kans om de moeilijke omstandigheden aan te klagen waarin de prostituees moeten leven en werken.

"Er is een vaag wettelijk kader: mag het of mag het niet? Dan is er nog de migratieproblematiek en de mensensmokkel die daarmee gepaard gaat. Ze moeten ook in enorm moeilijke omstandigheden, in krotten eigenlijk, werken en leven", stelt Baert.