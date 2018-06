Vermoorde man voor het station van Bergen aangetroffen: verdachte ingerekend Redactie

26 juni 2018

14u28

Bron: Belga 0 Het levenloze lichaam van een man is in de nacht van maandag op dinsdag aangetroffen voor het station van Bergen. Dat heeft het parket van Bergen bevestigd. RTLInfo had over de lugubere vondst bericht. Inmiddels is er ook een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is een jongeman uit Bergen, die niet bekend was bij het gerecht en die evenmin uit een marginaal milieu afkomstig is, aldus de procureur des Konings van Bergen Christian Henry. Het slachtoffer was met verschillende messteken om het leven gebracht. Volgens de procureur is een verdachte geïdentificeerd en onder arrest geplaatst. Het gaat om een Noord-Afrikaan die sinds een jaar in ons land verbleef. Een onderzoeksrechter is met de moordzaak belast.

Politie en magistraten waren "verbijsterd door het gratuite karakter van het geweld", aldus het parket. Dader en slachtoffer kenden mekaar niet. De verdachte zou aan het slachtoffer gevraagd hebben om hem een drankje te betalen, omdat die dat niet wilde werd hij vermoord. Er zal dinsdagnamiddag nog een lijkschouwing plaatsvinden.