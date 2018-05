Vermoordde Benjamin Herman vannacht ook kompaan na overval op juwelier? avh

29 mei 2018

14u34

Bron: Sudpresse, RTL Info 0 Benjamin Herman, de 36-jarige man die vanochtend in Luik twee agenten en een voorbijganger doodschoot, pleegde vannacht mogelijk nog een moord. In On, een deelgemeente van Marche-en-Famenne in de provincie Luxemburg, werd afgelopen nacht een persoon doodgeschoten in een woning. Mogelijk gaat het om een kompaan van Herman bij een overval op een juwelier.

Omstreeks 3.00u vannacht werden drie schoten gehoord in een woning in On, een persoon kreeg er een kogel in het hoofd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu, zo melden de kranten van Sudpresse. Maar het slachtoffer zou een kompaan zijn van Herman, met wie hij eerder vannacht een juwelier had overvallen in Rochefort, schrijft RTL Info.

Herman was die avond net vrijgelaten uit de gevangenis van Lantin, maar mogelijk overviel hij dus nog diezelfde avond een juwelier, waarna hij ook zijn kompaan doodschoot.