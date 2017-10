Vermoord in haar eigen winkeltje Jürgen Eeckhout en Kristof Vereecke

05u00 1308 Jürgen Eeckhout De 57-jarige uitbaatster van een buurtwinkel in Zelzate is gisteren gedood in haar winkel. "Moord of roofmoord", zegt de burgemeester. De vrouw, moeder en oma van twee kleinkinderen, werd wellicht neergestoken. Rond 17 uur troffen de hulpdiensten de 57-jarige Veerle Scheerlinck hevig bloedend aan in haar zaak, 't Ateljeeke, op de hoek van de Oostkade met de Marktstraat in hartje Zelzate. De ambulanciers en het mug-team probeerden haar nog te reanimeren, maar de vrouw was er zó ernstig aan toe, dat ze ter plaatse overleed.

Dichte vrienden begrijpen niet wat er gebeurd is. "Veerle was een heel lieve, doodbrave vrouw. Ze deed niemand kwaad. Als er iemand uit was op geld, begrijpen we deze moord nog minder. Grote hoeveelheden waren daar niet te rapen", klinkt het.



belga

Hand in hand

De vrouw is door haar winkel erg bekend in Zelzate. Ruim 25 jaar baatte ze 't Ateljeeke, een winkel waar je school- en kantoormateriaal kunt kopen, uit. Samen met haar man Frank was ze ook erg actief bij het Davidsfonds. Haar man was er sinds vorig jaar voorzitter, terwijl zij sinds dit werkjaar de taak van secretaris op zich had genomen. "Het is een tragedie. We hebben zó veel vragen. Waarom moest dat haar overkomen? Dit weekend zag ik hen allebei nog. Ze liepen hand in hand over straat", zegt Marc Bracke, die de website van het Davidsfonds beheert. Hij kende het koppel zeer goed. Veerle en Frank hebben twee zonen, een dochter en twee kleinkinderen.

De politie zette gisteren de Marktstraat af. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het incident. Zowel in de winkel als in de leefruimte erboven, waar het koppel woonde, maakten speurders foto's om alle pistes te onderzoeken. Voorlopig is het onduidelijk of er iemand is opgepakt. Of de vrouw is neergestoken en of er iets is gestolen, wilde het parket niet kwijt, maar verschillende bronnen hebben dat aan onze redactie wel bevestigd.

Een sporenonderzoek moet meer aanwijzingen geven over de dader of daders, indien kwaad opzet bevestigd wordt. Het is nog niet bekend of er iets gestolen werd.

Jürgen Eeckhout