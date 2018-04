Vermoedelijke treinaanrijding tussen De Panne en Diksmuide Mathias Mariën

22 april 2018

21u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het treinverkeer tussen De Panne en Diksmuide is vanavond een tijd lang in beide richtingen volledig onderbroken nadat er vermoedelijk een aanrijding plaatsvond. Aanvankelijk gingen de hulpdiensten uit van een wanhoopsdaad, maar er werd niemand gevonden, dus na enige tijd mocht de trein met de passagiers aan boord zijn weg hernemen.

De vermoedelijke aanrijding gebeurde even voor 20 uur. Een vermoedelijke aanrijding, want er kon geen lichaam aangetroffen worden. Mogelijk sprong de persoon net op het einde weg van de trein of was er maar lichte aanrijding. Dat zal het verder onderzoek moeten uitwijzen.

Op de trein De Panne - Leuven zaten een 150-tal reizigers. Zij zouden aanvankelijk geëvacueerd worden met bussen, maar de politie gaf de treinbestuurder uiteindelijk toestemming om verder te rijden. Tegen morgenochtend moet alle hinder wel voorbij zijn.