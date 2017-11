Vermoedelijke Nederlandse informant Kasteelmoord kweekte cannabis EB

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De Nederlander die vermoedelijk als informant diende in het dossier van de Kasteelmoord maar niet in het dossier ter sprake komt, kweekte cannabis in een huurwoning in Dentergem. Daarvoor stond de veertiger vandaag in Kortrijk terecht, samen met een landgenoot.

A.V.W. (33) huurde samen met zijn echtgenote een pand in Dentergem. Er werd in december 2015 een Nederlands busje gespot en een sterke cannabisgeur waargenomen. Bij een huiszoeking werd op de bovenverdieping van de woning een plantage ontdekt van een kleine 300 cannabisplanten.

Op het moment van de huiszoeking was een Nederlandse veertiger aanwezig in het pand. Hij verklaarde dat hij de plantage hielp opzetten en onderhouden, voor honderd euro per week. Hij wees V.W. aan als spilfiguur, maar die verwees zelf naar twee andere Nederlanders. Hij leende bij hen toen hij in geldnood zat. Als wederdienst moest hij de plantage opzetten. Volgens de rechter is die uitleg ongeloofwaardig, gezien V.W. veel luxeproducten kocht.

Tijdens de behandeling van de zogenaamde Kasteelmoord werd al meermaals gediscussieerd over de mogelijke rol van de Nederlandse informant. Hij zou maandenlang vanuit de gevangenis van Ieper informatie doorgespeeld hebben over zijn gesprekken met Evert de Clercq. Van de vermeende informant is in het dossier echter geen spoor.

Het openbaar ministerie vordert voor beide mannen twee jaar cel, een boete van 2.500 euro en de verbeurdverklaring van 29.900 euro. Voor V.W. wordt de straf voor de helft met uitstel gevorderd. Hij zit momenteel in de cel in Ierland voor een reeks diefstallen.

Vonnis op 18 december.