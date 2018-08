Vermoedelijke dader van moord op Sofie Muylle blijft in de cel AW

14 augustus 2018

18u03

Bron: Belga 1 In de zaak rond de dood van Sofie Muylle heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van Alexandru C. verlengd. De Roemeense twintiger wordt verdacht van moord, maar ook onder andere van verkrachting en foltering met de dood tot gevolg.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari 2017 om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras aan de Zeedijk. Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter bleek dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het echter onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Op 26 juni 2017 werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Het DNA van de verdachte werd aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer, maar C. blijft ontkennen dat hij de vrouw vermoordde.

Ondertussen werd Alexandru C. door de onderzoeksrechter ook aangehouden voor verkrachting, foltering en aanranding, telkens met de dood tot gevolg. Als de verdachte vrijuit zou gaan voor moord, hangt hem voor die feiten nog steeds dertig jaar opsluiting boven het hoofd. Vanochtend werd het nieuwe dossier door de raadkamer toegevoegd aan het moorddossier.