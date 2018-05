Vermoedelijk 225 kinderen uit 38 scholen ziek door salmonellavergiftiging Redactie

28 mei 2018

17u24

Bron: Belga 8 Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft melding gekregen van 225 kinderen uit 38 scholen in West- en Oost-Vlaanderen die vermoedelijk door salmonella ziek geworden zijn. De scholen worden allemaal bevoorraad door dezelfde traiteur.

Laboratoriumonderzoek bevestigde al dat salmonella de oorzaak was bij 129 kinderen uit 26 scholen. Bij de overige kinderen gaat het om een sterk vermoeden wegens een gelijkaardig ziektebeeld. "We denken dat we intussen een vrij globaal zicht hebben op hoe groot het probleem is en hoe verspreid het is", zegt woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid.

In eerste instantie werden vorige week veertien leerlingen van scholen in Pittem en Meulebeke met een salmonellavergiftiging naar het ziekenhuis in Tielt gebracht. Ondertussen zijn ook in andere scholen in West- en Oost-Vlaanderen besmettingen vastgesteld.

De scholen kopen hun maaltijden bij dezelfde traiteur. Of die verantwoordelijk is voor de besmetting, is nog niet duidelijk. Het federaal voedselagentschap FAVV nam al stalen bij de traiteur om de oorzaak te onderzoeken, maar de resultaten zijn nog niet bekend. "We hopen die in de loop van deze week nog te kunnen communiceren", aldus FAVV-woordvoerster Dorine Van Geert. "Maar het onderzoek neemt wat tijd in beslag."

Dat onderzoek spitst zich toe op drie luiken: de voeding, de omgeving (materiaal en infrastructuur) en het personeel van de betrokken traiteur. De traiteur blijft intussen tot en met vrijdag gesloten. "Het gaat om een preventieve maatregel", benadrukt Van Geert.