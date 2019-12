Vermiste Waalse (73) zat “vier dagen en nachten zonder eten en drinken vast in haar auto” HAA

05 december 2019

12u48

Bron: La Dernière Heure, L'Avenir 2 Namen Een Waalse vrouw van 73 uit Sorinnes (Namen), die sinds zaterdag vermist was, is levend teruggevonden in het nabijgelegen Ciney. De bejaarde dame zat “vier dagen en vier nachten vast in haar auto zonder eten en drinken”, zegt haar zoon. De zeventiger werd gisterenavond zwaar onderkoeld aangetroffen in haar wagen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Zaterdag omstreeks 15.45 uur verliet Nicole Pinon met de wagen haar woning in Sorinnes, om boodschappen te gaan doen in de Dinant. Ze was in het gezelschap van haar hondje, maar keerde niet terug. Dinsdag werd een opsporingsbericht verspreid voor de vrouw.



De zoon van Nicole liet gisterenavond rond 20 uur op Facebook weten dat zijn moeder levend, maar zwaar onderkoeld was aangetroffen in haar wagen in Ciney. Het nieuws werd later ook bevestigd door de federale politie.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend hoe de zeventiger in Ciney is beland, aangezien deze plaats niet op de weg ligt naar Dinant, waar Nicole normaal boodschappen zou doen.



Volgens de zoon zat zijn moeder “vier dagen en vier nachten” vast in haar Opel Corsa, samen met haar hondje en “zonder eten en drinken”. Door de koude was haar lichaamstemperatuur gezakt tot amper 24 graden, een levensbedreigende situatie.



De hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis. “Ze herstelt langzaam en ligt nog steeds op intensieve zorgen”, liet de zoon gisterenavond nog weten. De man ontfermde zich afgelopen nacht over de hond van zijn moeder, een teckel. De viervoeter heeft net als z’n baasje de zware beproeving overleefd.