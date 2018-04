Vermiste vrouw ligt dood in bos, lichaam verstopt onder houten blokken HR

18 april 2018

14u28

Bron: Belga, Sudpresse 0 Speurders hebben in een bos nabij het Waalse Cerfontaine het lichaam teruggevonden van Marie-Hélène Di Francesca (45). De blonde vrouw was spoorloos sinds 4 april. Haar lichaam was verstopt onder houten blokken. Een 24-jarige dorpsgenoot van haar is aangehouden.

Marie-Hélène Di Francesca werd voor het laatst gezien aan haar huis in de rue de Pecq in Steenput (Estaimpuis), dichtbij de Franse grens. Dat was op woensdag 4 april, rond 17 uur. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Omdat de verdwijning een aantal verdachte elementen aan het licht bracht, werd op 10 april een onderzoek geopend naar 'kidnapping en gedwongen opsluiting'. Door het onderzoek van telefoongegevens kwamen de speurders uit bij Jordan David (24), een kennis van de vrouw die in hetzelfde dorp woont. Hij werd afgelopen weekend verhoord. Omdat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde, maakte hij zich verdacht. Toen de politie hem zondag opnieuw verhoorde, gaf hij toe dat hij Marie-Hélène had gedood en vertelde waar de speurders haar lichaam konden vinden.

Breuken en blauwe plekken

Dat lag, verstopt onder houten blokken, langs een onverharde weg midden in een bos in de buurt van Cerfontaine, in de provincie Namen. De vrouw zou verschillende breuken en blauwe plekken gehad hebben, melden de Sudpresse-kranten. Of ze nog leefde of al dood was toen ze op die plaats kwam, is nog niet duidelijk.