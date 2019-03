Vermiste vrouw (23) veilig en wel teruggevonden jv ttr

12 maart 2019

09u40

Bron: belga 0 De 23-jarige Katleen Pyck, die gisteren te voet de instelling ‘Borgwal’ gelegen in de Leenstraat in Gavere verliet, is veilig en wel teruggevonden. Dat melden Child Focus en de federale politie.

De federale politie had gisterennamiddag een opsporingsbericht verspreid. De 23-jarige Katleen Pyck verliet zondag rond 8.45 uur te voet de instelling ‘Borgwal’ in de Leenstraat in Gavere.

Ze werd gisterenamiddag nog opgemerkt op de Meulesteedsesteenweg in Gent, maar daarna ontbrak elk spoor. Meer details over de verdwijning worden niet gegeven, maar Child Focus en de federale politie melden deze ochtend dat de vrouw teruggevonden is. Ze verkeert in goede gezondheid.