Vermiste Thomas (33) teruggevonden in goede gezondheid

SVM

20 februari 2018

21u09

Bron: Belga

De politie heeft de 33-jarige Thomas Gillis in goede gezondheid teruggevonden. Sinds 10.45 uur vanmorgen was er geen spoor meer van hem. Hij werd voor het laatst gezien aan de instelling 'De Triangel' in de Molendreef in Lovendegem.