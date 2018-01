Vermiste Soline (42), die dringende medische verzorging nodig had, teruggevonden

23 januari 2018

De 42-jarige vrouw die gisteravond verdween in Hombeek en dringend medische verzorging nodig had, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de politie.