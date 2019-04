Vermiste rusthuisbewoonster duikt uren later plots op in ander zorgoord twee kilometer verderop HAA

19 april 2019

16u36

Bron: La Dernière Heure

Zoekactie in Luik Hulpdiensten in Luik hebben afgelopen nacht urenlang gezocht naar de vermiste bewoonster van een rusthuis. Vanochtend omstreeks 6.20 uur werd de tachtiger veilig en wel teruggevonden in een ander zorgoord ruim twee kilometer verderop.

Personeel van het rusthuis ontdekte de verdwijning rond 21.10 uur gisterenavond. Ze werd meteen als onrustwekkend beschouwd, omdat de vrouw eerder al ervandoor was gegaan en bovendien lijdt aan de ziekte van Alzheimer.

De politie werd ingelicht en er kwam een grote zoekactie op gang, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Een nabijgelegen park van zo’n zestig hectare werd uitgekamd, maar van de tachtiger bleek geen spoor.

Iets na 6 uur vanochtend kregen de hulpdiensten uiteindelijk het verlossende bericht dat Marie veilig en was teruggevonden.

Ze bleek zich in een ander rusthuis te bevinden, ruim twee kilometer verderop. Rond 4.30 uur deze ochtend zou de vrouw er zijn binnengewandeld. Twee uur later pas besefte het personeel dat het niet ging om een van haar eigen bewoners en werd er alarm geslagen.

Marie werd opgevangen en naar haar ‘eigen’ rusthuis teruggebracht. Ze is in de war, maar stelt het goed, meldt La Dernière Heure. Waar de vrouw in de uren voor 4.30 uur haar tijd heeft doorgebracht, is niet duidelijk.