Vermiste Nadine Stroobants (58) ging vermoedelijk naar Oostende Bart Boterman

12u36

Bron: Federale Politie 15 RV Nadine Stroobant (58) uit Sint-Gillis. De politie is op zoek naar de 58-jarige Nadine Stroobant uit Sint-Gillis. De vrouw werd zaterdag voor het laatst gezien. Volgens de politie is de vrouw vermoedelijk naar Oostende gegaan.

Nadine Stroobant is 1,60 meter groot, normaal gebouwd en heeft bruin haar met blauwe ogen. Over de kledij die de vrouw draagt, is niets geweten. Wie informatie heeft over waar de vrouw zich bevindt of over waar ze gezien is, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/30300 of via www.politie.be/opsporingen.