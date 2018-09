Vermiste Miguel (21) uit Elsene dood teruggevonden, parket opent onderzoek kg

10 september 2018

12u52

Bron: Belga 0 Miguel Amorim De Lemos, de 21-jarige jongeman uit Elsene die als vermist was opgegeven, is gisterenavond dood aangetroffen in het Zoniënwoud. Dat meldt het Brusselse parket, dat een onderzoek heeft geopend naar het overlijden.

De 21-jarige Miguel Amorim De Lemos was sinds donderdag spoorloos. De jongeman was die dag onderweg naar de ULB-site op de Franklin Rooseveltlaan in Elsene toen hij om 11 uur een oproep op zijn gsm kreeg. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem.



De jongeman ging regelmatig in het Zoniënwoud wandelen, en het was daar dat wandelaars zondagavond zijn levenloze lichaam aantroffen. "De wetsdokter heeft ter plaatse geen doodsoorzaak kunnen vaststellen", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Er zullen nu een autopsie en eventueel een toxicologisch onderzoek worden uitgevoerd om te achterhalen hoe hij stierf."