Vermiste man (95) dood teruggevonden in gracht HA

26 februari 2018

15u23

Bron: Focus-WTV, Belga 8 Een landbouwer heeft vanmiddag het lichaam van Jaak Verstraete (95) gevonden in een gracht in Heestert, een deelgemeente van Zwevegem (West-Vlaanderen). De hoogbejaarde man was sinds vorige week vermist.

Jaak verliet vorige week woensdag omstreeks 16.30 uur het rusthuis 'Marialove' in de Gauwelstraat in Heestert. Sindsdien ontbrak van de man ieder spoor. De politie verspreidde tevergeefs een opsporingsbericht. Ook zoekacties met honden en een helikopter met warmtecamera leverden niets op.

Het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk, bevestigt dat het lichaam van de man vandaag gevonden is. Volgens Focus-WTV trof een landbouwer het lichaam aan in een gracht. Het parket kan verder nog geen details kwijt over het dossier.