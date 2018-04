Vermiste Jordan (11) en Jade (8) zijn terecht, moeder opgepakt VHS HA

03 april 2018

20u30

Bron: La Dernière Heure 0 De vermiste broer en zus Jordan (11) en Jade (8) Gamot zijn weer terecht. Dat meldt La Dernière Heure.

De kinderen werden woensdagavond in Moeskroen door hun emotioneel labiele moeder meegenomen nadat die kort daarvoor vernomen had dat ze het hoederecht zou verliezen. De vrouw graaide wat spullen bijeen, propte die in haar BMW en reed weg. Mehdi, de meerderjarige zoon uit een eerdere relatie van de vrouw, bleef achter. Hij werd een dag later opgepakt in de hoop dat hij kon vertellen waar zijn moeder verbleef. Maar de jongeman kon de speurders niet helpen en mocht weer beschikken. Child Focus maakte zich ernstige zorgen over de gemoedstoestand van de vrouw en verspreidde een opsporingsbericht voor de kinderen.

Volgens La Dernière Heure zijn de broer en zus inmiddels gevonden bij hun moeder. De vrouw is opgepakt en wordt verhoord, aldus nog de Franstalige krant.