Vermiste Gilles (18) gezond en wel teruggevonden LH

10 juli 2019

08u47

Bron: Belga 2 Gilles Hardenne is gezond en wel teruggevonden, zo kondigde Child Focus deze ochtend aan. De federale politie had gisteren nog een opsporingsbericht verspreid voor de achttienjarige, op verzoek van het Luikse parket in samenwerking met Child Focus.

De jongen was maandag voor het laatst gezien omstreeks 11.55 uur in de rue Saint-Gilles in Luik.