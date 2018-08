Vermiste Gert-Jan Dobbelaere uit Zaventem terecht RDK

10 augustus 2018

01u10 6 De 23-jarige Zaventemnaar Gert-Jan Dobbelaere, die sinds 27 juli vermist was in Bosnië-Herzegovina, is terecht. Zijn familie kreeg vannacht het nieuws dat hij oké is. “We weten nog niet veel meer, maar we krijgen hem snel terug naar België”, laat zijn broer Steven weten. “Iedereen bedankt om ons te helpen zoeken. Jullie hulp betekende enorm veel.”

Gert-Jan was alleen op reis en had op 27 juli voor het laatst contact met zijn broer toen hij in het Kroatische Dubrovnik zat. Op 31 juli zou hij terugkeren naar België omdat hij een sollicitatie had. Maar hij daagde niet op en was sindsdien onbereikbaar. Op 29 juli haalde hij nog geld af in Sarajevo. De familie was doodongerust en lanceerde een opsporingsbericht op Facebook, dat massaal gedeeld werd.

De Cel Vermiste Personen startte maandag een onderzoek omdat de verdwijning als onrustwekkend beschouwd werd. Politie in de Balkanlanden ging actief op zoek naar de jongeman. Maar nu is de Zaventemnaar dus terecht. (RDK)