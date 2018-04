Vermiste Febe (14) na week teruggevonden... op zolder waar ze overleefde op water en koekjes Jelle Houwen

03 april 2018

16u03

Bron: Eigen berichtgeving 125 De 14-jarige Febe Labaere uit Torhout die sinds vorige week dinsdag vermist was, is levend en wel teruggevonden. Ze bleek een week op zolder te hebben gewoond, samen met haar 16-jarig vriendje T. Die zou geplaatst worden in een jeugdinstelling voor drugsfeiten, waarna de tieners zich besloten te verstoppen.

Mama Sofie Vermeulen deed meerdere emotionele oproepen, die massaal gedeeld werden op sociale media. Het was uiteindelijk Sofie zelf die haar dochter terugvond. "We vonden ze op zolder bij de mama van T., die er maar gedeeltelijk woont", vertelt Sofie. "Maandagnacht zagen we licht branden en de schim van T. De politie ging binnen en vond beide tieners verstopt onder bed. Ze bleken een week op zolder te hebben geleefd, op water en koeken."

Febe is inmiddels weer thuis, nadat ze verhoord werd. "Voorlopig wil ze niets vertellen, al heb ik duizend vragen", aldus mama Sofie. "Maar alles komt goed, daar ben ik zeker van. Desnoods schakelen we de hulp in van een psycholoog. En Febe zal eerst medisch onderzocht worden om niks uit te sluiten na die week."

T. werd opgepakt en verschijnt opnieuw voor de jeugdrechter. Sofie is van plan om klacht in te dienen tegen de moeder van T. "Ik geloof immers niet dat zij niet wist dat de tieners bij haar op zolder leefden", besluit ze.