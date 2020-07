Vermiste ex-speelster (29) van Standard is terecht HAA

07 juli 2020

20u42

Bron: La Meuse 0 Vanessa Licata (29), een ex-speelster van Standard, is terecht. Dat meldt haar familie in La Meuse.

Afgelopen vrijdag verspreidde de politie een opsporingsbericht voor Licata. Twee dagen eerder, op 1 juli, verliet de vrouw rond 22 uur haar woning in de Rue des Pierres in het Luikse Seraing. Sindsdien ontbrak elk spoor van de ex-Standard-speelster.

Haar gehavende witte Volkswagen Polo werd een dag later wel teruggevonden in de Franse plaats Villeneuve-d’Ascq, vlak over de Belgische grens. Het voertuig vertoonde sporen van een ongeval.



Bijna een week na de verdwijning meldt Licata’s familie nu dat de vrouw levend is teruggevonden. Het is niet duidelijk waarom ze ervandoor ging en waar ze heeft verbleven. Licata speelde van 2000 tot 2012 voor de vrouwenploeg van Standard en veroverde drie keer de titel.