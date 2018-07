Vermiste Belgische toerist omgekomen in Griekenland, van vijf landgenoten nog geen nieuws Jolien Lelièvre HA ADN

24 juli 2018

12u20

Bron: VTM NIEUWS, Belga 49 De Belgische toerist die vermist raakte bij de bosbranden in Griekenland, is overleden. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op Twitter. Het gaat om een 63-jarige man uit Aalst. Vijf andere Belgen die in Griekenland wonen, konden nog niet gecontacteerd worden.

Buitenlandse Zaken maakte zich vandaag grote zorgen om één Belgische toerist die zich vlak bij de bosbranden in Griekenland bevond en waar maar geen nieuws van kwam. Intussen is bevestigd dat de man is omgekomen. "We hebben helaas de bevestiging gekregen dat onze vermiste landgenoot is overleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden", schrijft minister Reynders op Twitter. Zijn dertienjarige zoon werd met shockverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen.

Buitenlandse Zaken bevestigt nog dat de twee landgenoten deel uitmaakten van een groep die op reis was in de omgeving van de kuststad Mati. Ze verbleven allemaal in hetzelfde hotel, van waaruit ze geëvacueerd zijn.

"Onze ambassade staat zijn jonge zoon en zijn familie bij in deze moeilijke momenten", meldt Reynders nog. "Wat de Belgen die in Griekenland wonen betreft, hebben we geen nieuws van vijf Belgen uit twee families", liet Reynders eerder vandaag verstaan. "We zullen blijven proberen om hen te bereiken en houden contact met het Griekse crisiscentrum."

Geëvacueerde Belgen

Touroperator TUI, die een dertigtal vakantiegangers had ondergebracht in hotel Ramada Attica in de buurt van de getroffen kuststad Mati, evacueerde gisteren zijn klanten. Ze verblijven nu in Wyndham Grand Athens in de hoofdstad. "Onze vertegenwoordigster staat ter plaatse ter beschikking van onze klanten voor de belangrijkste vragen", zegt woordvoerder Piet Demeyere. "Ze zijn heel snel moeten vluchten, soms zonder hun bagage."



Thomas Cook heeft geen klanten in de getroffen regio. Enkele vakantiegangers verblijven in het centrum van Athene, andere maken een reis in het noorden van het land. Ze zijn dus niet rechtstreeks bedreigd. "We hebben de grote meerderheid van onze klanten kunnen contacteren om ons ervan te vergewissen dat ze in veiligheid zijn en om hen logistieke steun te geven, voor het geval sommigen hun verblijf willen inkorten", vertelt Klaartje Devreese van de touroperator.

Europese steun

Bij de zware bosbranden ten westen en oosten van de Griekse hoofdstad Athene zijn nu al 74 doden geteld. Er vielen ook meer dan 150 gewonden, van wie er velen in kritieke toestand verkeren. Volgens Griekse media worden in dorpen ten oosten van Athene nog steeds verkoolde lichamen gevonden. De beelden uit de streek zijn hallucinant. In de wijde omgeving van de hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen.

Buitenlandminister Reynders heeft in een persconferentie vandaag zijn medeleven betuigd aan de gezinnen en naasten van de slachtoffers van de bosbranden in Attica, het district waartoe ook Athene behoort. Spanje, Cyprus en Bulgarije boden al vliegtuigen, brandweerlui en medische bijstand aan en Europees commissaris voor Humanitaire Hulp Christos Stylianides is vandaag naar de Griekse hoofdstad afgereisd om de Europese steun te coördineren.