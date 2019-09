Vermiste Belgische jongen (9) uit campagne AS Roma levend en wel teruggevonden KVDS

23 september 2019

12u15 0 Een vermiste Belgische jongen (9) die afgelopen zomer te zien was in een campagne rond vermiste kinderen van de Italiaanse voetbalclub AS Roma is leven en wel teruggevonden. Dat meldt de club zelf en is aan de redactie van HLN bevestigd door Child Focus.

Afgelopen zomer nam AS Roma het initiatief om bij elke nieuwe inkomende transfer foto’s te tonen van vermiste kinderen, in de hoop de zoektocht extra onder de aandacht te brengen. Het ging om kinderen van over de hele wereld en daar waren ook 4 Belgische kinderen bij. Een van hen is eerder deze maand teruggevonden.

Davide Zappacosta

Het zou gaan om een 9-jarige jongen, die op sociale media getoond werd bij de transferaankondiging van Davide Zappacosta. Communicatiedirecteur Stephan Smets van Child Focus bevestigt het nieuws.





De organisatie werkte actief mee aan de campagne van AS Roma. “Voor langdurige verdwijningen zijn we altijd op zoek naar manieren om dossiers weer in de kijker te zetten en we hebben dan ook niet geaarzeld toen AS Roma het ons vroeg”, aldus Smets. “Zeker als er een link is met internationale luchthavens en dergelijke - zoals hier - kan het interessant zijn om opgenomen te worden in een internationale campagne. We hebben uiteindelijk 4 namen opgegeven.”

Een rechtstreekse link tussen de campagne en het terugvinden van de jongen is echter niet te leggen, volgens Smets. “Er lopen nog andere campagnes en acties, dus het is niet met zekerheid te zeggen dat het die van AS Roma was die het verschil heeft gemaakt. Maar los daarvan zijn we heel blij dat we konden deelnemen, want exposure is belangrijk. We vinden het een hele goede zet van de club.”

Een soortgelijk initiatief werd nog nooit genomen door een Belgische club, maar Child Focus zou het zeker toejuichen. “Het zou zelfs nog interessanter zijn dan de campagne van AS Roma, omdat we dan lokaal kunnen werken. Met een dergelijke campagne bereik je een ander publiek dan via onze traditionele kanalen”, klinkt het nog.

Offline

De originele post met de foto van de jongen is intussen offline gehaald, om de identiteit van het kind te beschermen. In totaal werden er sinds vorige maand al vier kinderen uit de campagne van AS Roma teruggevonden. Naast het Belgische jongentje gaat het om een Britse tiener en twee Keniaanse kinderen.