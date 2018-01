Vermiste Anne-Marie (83) ligt dood in kelder huisarts: politie staat voor een raadsel Jolien Meremans

25 januari 2018

14u36

Bron: Belga - RTL info 0 Anne-Marie Bastin, een hoogbejaarde vrouw uit Luik die al een maand vermist was, is dinsdagavond dood teruggevonden in de kelder van haar huisarts. Dat meldt het Luikse parket vandaag. De 83-jarige vrouw uit Luik was al sinds 22 december spoorloos. De arts wordt -ondanks het mysterieuze overlijden- niets ten laste gelegd.

Anne-Marie Bastin bracht op 22 december 2017 nog een laatste bezoek aan haar huisarts. Die stelde vast dat de patiënte een verwarde indruk maakte, maar voor de rest in behoorlijk goede gezondheid verkeerde. Een dag later werd de vrouw nog gezien bij de plaatselijke bakker, waarna ze spoorloos verdween.

Ondanks de verschillende zoekacties die vrienden en famillie organiseerden, bleef de vrouw spoorloos. Anne-Marie werd pas dinsdagavond teruggevonden in de kelder van het gebouw waarin de de huisartsenpraktijk van haar dokter gevestigd is. De vrouw van de arts trof het lichaam daar aan.

De praktijk van de arts bevindt zich op de vierde verdieping van het appartement en speurders staan nu voor het raadsel hoe Anne-Marie in de kelder terecht kwam. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat Anne-Marie opnieuw een bezoek aan haar arts wilde brengen en daarbij op de verkeerde knop van de lift duwde, waardoor ze in de kelder en niet op de vierde verdieping belande.

De huisarts werd al verschillende keren door de politie ondervraagd, maar wordt niet vervolgd. Ondanks Anne-Marie nog kerngezond was, stierf ze volgens de wetsdokter aan een natuurlijke dood en is er geen sprake van betrokkenheid van een ander persoon. De dochter van Anne-Marie betwist dit en spreekt over een menselijke fout: "Ik zeg al een maand dat alles goed ging met mijn mama, dus ik wijt het aan een menselijke fout. Niemand had dit scenario zien aankomen".