Vermiste 17-jarige uit De Haan is terecht Redactie

08u53

Bron: VTM Nieuws 0 BELGA De zeventienjarige jongen uit De Haan die sinds gisterenochtend vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden .

De jongeman werd gisteren om 09.36 uur het laatst gezien in een Delhaizewinkel in het centrum van De Haan. Hij had de boodschappen nog thuis afgezet maar sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Child Focus sprak van een zeer onrustwekkende verdwijning. Vanmorgen werd tiener in goede gezondheid teruggevonden.