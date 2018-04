Vermist: wie heeft Emilie (12) uit Antwerpen gezien? KVDS

11 april 2018

14u38 0 Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid voor een 12-jarig meisje uit Antwerpen. Emilie Djordjevic verdween afgelopen zaterdag 7 april en sindsdien is er geen spoor meer van haar.

Emilie is 1,60 meter groot, heeft een normale lichaamsbouw en lang donkerblond haar. Ze heeft blauwgroene ogen. Wie iets meer weet over haar verdwijning of het meisje ergens heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen op het nummer 116 000. Dat is dag en nacht bereikbaar.