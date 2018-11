Vermist: wie heeft 17-jarige Auguste Franckart gezien? AW

28 november 2018

20u59 0 Op dinsdag 27 november 2018 in de namiddag verliet de 17-jarige Auguste Franckart zijn woning in Nandrin, Rue de Bourgogne. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij verplaatst zich met een mountainbike van het merk ‘Ghost’. De fiets heeft een zwarte kleur met groene fluorescerende lijnen en fietstassen achteraan. Auguste is 1,77 meter groot en slank gebouwd. Hij heeft kort bruin haar en bruine ogen.



Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte broek, een fluorescerend oranje vest en een zwarte helm.

Aan Auguste wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familie en zijn naasten om hen gerust te stellen.

Gelieve tips en getuigenissen uitsluitend via het gratis nummer 0800/30.300 of per e-mail op het adres opsporingen@police.belgium.eu. Het volledige opsporingsbericht leest u hier.