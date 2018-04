Vermist Vlaams meisje (15) per toeval teruggevonden in Nederlands station TTR

07 april 2018

15u10

Bron: Telegraaf, Facebook 77 Een Vlaams tienermeisje werd woensdagavond helemaal alleen in een Nederlands station in de gemeente Rijssen aangetroffen door een 21-jarige vrouw. De hulp van de politie van het Nederlandse Rijssen werd onmiddellijk ingeschakeld. Niet veel later ontdekten de agenten dat het 15-jarige meisje in ons land als vermist was opgegeven.

Toen een 21-jarige vrouw woensdagavond een tienermeisje helemaal alleen tegen het stationsgebouw zag zitten, besliste ze uit te zoeken wat er aan de hand was. “In het voorbijgaan meende de vrouw te zien dat het meisje aan het huilen was”, aldus de politie Rijssen-Holten op haar Facebookpagina. “Dat trof haar en dat maakte dat ze een gesprekje aanknoopte met het meisje.”

Het meisje vertelde de vrouw dat ze van Brugge naar het Nederlandse Rijssen was afgereisd. "Ze had hier in Rijssen afgesproken met een jongen die ze via internet had leren kennen. De jongen stond haar echter niet op te wachten toen ze aankwam met de trein. Daar zat ze dan, op woensdagavond, zo ver van huis.”

Angst

De vrouw nam het meisje mee naar huis en spoorde de jongen met de hulp van één van haar familieleden op. “Het contact was snel gelegd en samen gingen zij naar het adres van de jongen. De 17-jarige jongen had inderdaad via internet contact met het Belgische meisje en hij had haar in een impuls uitgenodigd om naar Rijssen te komen. Toen zij dat prompt ook deed, was hij zo geschrokken dat hij niet wist wat te doen. Tja, dan ben je 17 en dan is de wereld ineens wel erg groot.”

Al snel werd duidelijk dat het meisje in ons land als vermist was opgegeven door haar ouders. “De mama van het meisje werd gebeld en er werd besloten dat het meisje die nacht in Rijssen zou blijven slapen. De volgende ochtend is ze door de jongen en zijn ouders teruggebracht naar Brugge.”

“Dit verhaal kent vooralsnog een hele fijne en goede afloop,” besluit de politie, “en dat alles dankzij het voortvarende optreden van de 21-jarige vrouw uit Rijssen en de goede zorgen van beide families. Dit is naastenliefde, met een hoofdletter N, en daar worden wij heel blij van!”

