Vermist twaalfjarig meisje uit Fléron na tien dagen gevonden sam

10 juni 2018

17u47

Bron: belga 0 Sarah A., een meisje van twaalf jaar dat sinds 1 juni werd vermist, is teruggevonden in het centrum van Luik.

Sarah had haar woning in Fléron op 1 juni verlaten en verdween daarna spoorloos. Het parket van Luik bevestigt dat getuigen het meisje in Luik hadden gezien. Op basis van hun informatie kon Sarah veilig en wel teruggevonden worden.

De twaalfjarige is intussen herenigd met haar ouders. De magistraat van het parket zei dat de motieven voor Sarahs vlucht zullen worden nagegaan. Het was namelijk niet de eerste keer dat het meisje de ouderlijke woning ontvluchtte.