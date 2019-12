Vermist sinds vrijdag: wie heeft Pieter-Jan (14) gezien? kg

14 december 2019

20u09

Bron: Child Focus 5324 De 14-jarige Pieter-Jan Geys uit Westmalle werd vrijdag voor het laatst gezien in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Child Focus deelt nu een opsporingsbericht voor de vermiste jongen.

Pieter-Jan heeft blond haar en blauwe ogen. Hij is 1,82 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. De jongen wordt op zondag vijftien jaar oud.



Wie meer informatie heeft over Pieter-Jan, neemt best contact op met Child Focus via 116 000 of met de politie via het gratis nummer 0800/30 300.