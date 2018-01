Vermist: Sarah Hardenne (36) uit Bouge avh

30 januari 2018

16u57 1 De politie is op zoek naar de 36-jarige Sarah Hardenne. Ze werd op vrijdag 12 januari omstreeks 13.20 uur voor het laatst gezien aan haar woning in Bouge, een deelgemeente van de stad Namen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Sarah is 1m75 lang en mager. Ze heeft halflang bruin haar, groene ogen en een tatoeage van bloemen op de linkervoorarm. Er is niet geweten welke kledij ze droeg op de dag van haar verdwijning.

Aan Sarah wordt gevraagd contact op te nemen met haar familie of de politiediensten om hen gerust te stellen .

Hebt u meer informatie of weet u waar Sarah zich bevindt, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.