Vermist meisje (14) uit Ukkel met pasgeboren baby gevonden in Turkije: verdacht van terroristische activiteiten aja

19u31

Bron: Belga 0 Child Focus Firdaous S., het 14-jarige meisje uit Ukkel dat sinds 24 mei vermist was, is aangetroffen in Turkije en is gerepatrieerd naar België, samen met haar pasgeboren baby. Dat meldt de RTFB en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het meisje verblijft momenteel in het ziekenhuis en zal, zodra haar gezondheidstoestand dat toelaat, voorgeleid worden bij de jeugdrechter. Het Brusselse parket is alvast van plan te vragen dat ze in een gesloten instelling zou worden geplaatst.



Firdaous S. vertrok op 24 mei naar school maar kwam daar nooit aan. Korte tijd voordien had Binnenlanse Zaken haar identiteitsdocumenten ingetrokken omdat gevreesd werd dat ze geradicaliseerd was. Gerecht en politie hielden er dan ook ernstig rekening mee dat het meisje zou proberen naar Syrië te reizen.

Eind september bleek dan dat het vermoeden bestond dat Firdaous in Syrië was in gezelschap van Mehdi Atid, een geradicaliseerde man die onder elektronisch toezicht stond maar die zijn enkelband verwijderd had en zijn driejarige dochter ontvoerd had. Toen al werd geopperd dat Firdaous zwanger zou zijn.

Deelname aan activiteiten terroristische organisatie

Zaterdagavond meldde de RTBF dat het meisje met haar pasgeboren baby gerepatrieerd was uit Turkije. Dat wordt ook door het Brusselse parket bevestigd.

"Firdaous is op 10 oktober in Turkije aangetroffen en opgepakt en is bevallen in Turkije", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Zij en haar baby zijn naar België gerepatrieerd en verblijven momenteel in het ziekenhuis. Zodra haar toestand dat toelaat, zullen we Firdaous verhoren als verdachte van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. We zullen ook aan de jeugdrechter vragen haar in een gesloten instelling te plaatsen en beschermingsmaatregelen te nemen voor de baby."