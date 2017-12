Vermist: Ionut-Lili Grosu (29) sinds 17 december spoorloos SI

15u44 0 Federale politie Ionut-Lili Grosu. Sinds zondag 17 december 2017 is Ionut-Lili Grosu vermist. Hij is voor het laatst gezien omstreeks 05u45 in het politiebureau gelegen in de Noorderlaan te 2030 Merksem. Sindsdien is hij spoorloos

Ionut-Lili is van Roemeense origine en is 29 jaar oud. Hij is ongeveer 1m75 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kastanjebruin haar en bruine ogen.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een vest met witte kleur bovenaan en een blauwpaarse kleur onderaan. Voorts droeg hij een jeansbroek en sportschoenen.

Ook aan Ionut-Lili zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om alzo zijn familie gerust te stellen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.