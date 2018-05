Vermist: Gwenaël Baudoin (34) is sinds vrijdag spoorloos kg

20 mei 2018

18u04

Bron: Belga 0 De 34-jarige Gwenaël Baudoin uit Dorinne, een deelgemeente van Yvoir, is sinds vrijdag vermist. Dat meldt de politie in een opsporingsbericht. De man werd 's avonds 18u45 en 20u10 nog gezien in de gemeente Mettet in Namen, maar is sindsdien spoorloos.

Vrijdagavond vertrok Baudoin met zijn blauwe Peugeot Bipper met de nummerplaat 1-BXR-486. De man is normaal gebouwd, heeft licht kastanjebruin haar en is licht kalend. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een wit hemd met een blauw bloemmotief en een beige broek.

Heb je Gwenaël Baudoin of zijn voertuig nog gezien, of weet je waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300 of stuur een mail naar opsporingen@police.belgium.eu.