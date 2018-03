Vermist Antwerps hondje teruggevonden in… Amsterdam ADN

27 maart 2018

12u25

Bron: GVA 0 Het hondje dat na een autodiefstal in het Antwerpse Deurne spoorloos was, is weer terecht. De viervoeter werd teruggevonden in Amsterdam. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

Kristin Gemoets was er het hart van in. Afgelopen vrijdag wilde ze snel een briefje afgeven bij de apotheek toen achter haar rug een dief er met haar auto vandoor ging. Met op de achterbank haar 7-jarige hondje Maria. De auto werd later teruggevonden in Borsbeek, maar van Maria ontbrak elk spoor. Kristin hing posters op in de buurt en ook op de sociale media stond Maria geseind.

Afgelopen nacht kwam plots het verlossende telefoontje. “Vannacht kreeg ik telefoon van iemand bij de vzw Lost Dogzzz, de Facebookpagina waar Maria geseind stond”, vertelt Kristin aan de Gazet van Antwerpen. In Amsterdam was een hondje gevonden dat erg leek op de kleine viervoeter van de Antwerpse vrouw. “Achteraf kreeg ik het chipnummer door. Het is honderd procent zeker mijn Maria. Ik kan het niet geloven!”, kirt ze.

Vandaag nog gaat Kristin naar Amsterdam om Maria op te halen. Iemand van Lost Dogzzz komt haar ophalen. Hoe de hond in de Nederlandse hoofdstad terecht kwam, is nog een groot vraagteken. Maar opvallend genoeg kreeg Kristin telefoon van een andere vrouw die exact hetzelfde had meegemaakt. Ook haar Volkswagen was gestolen – met hond erin – en werd later aangetroffen in Amsterdam. “Misschien zit er dus wel meer achter dan enkel ongelukkig toeval”, aldus Kristin.

