Vermijd je liefst lange wachtrijen in pretparken? Dit zijn de ideale routes KVDS

19 juli 2019

16u22

Bron: De Tijd 2 Velen gaan graag een dagje naar een pretpark, maar niemand schuift graag aan. Om wachtrijen zo veel mogelijk te vermijden, berekende de krant De Tijd de ideale route voor een aantal populaire attractieparken. Zo verlies je zo weinig mogelijk tijd en kan je zo veel mogelijk attracties doen!

Wist je dat je in de Efteling tijdens het weekend gemiddeld 3 minuten langer moet wachten aan de attractie Symbolica als je om 11 uur gaat aanschuiven dan als je dat om 11.30 uur doet? En dat het bij de achtbaan Baron 1898 net andersom is? Dat je er om 11 uur 5 minuten minder lang aanschuift dan om 11.30 uur? Dat is nochtans interessant, want als je eerst Symbolica doet en daarna Baron 1898 sta je maar liefst 8 minuten langer in de rij dan als je het omgekeerd aanpakt.

Dataonderzoek

De krant De Tijd ontwikkelde op basis van dataonderzoek een handige tool waarmee je kan zien wat de drukke en minder drukke momenten zijn voor de belangrijkste attracties in 5 pretparken in binnen- en buitenland: Walibi, Plopsaland De Panne, de Efteling, Phantasialand en Disneyland Parijs. De krant berekende meteen ook de ideale route die je best volgt als je zo weinig mogelijk wil wachten, en dat zowel tijdens de week als in het weekend. Enkele voorbeelden.





Wie naar Walibi trekt, doet de attracties best in deze volgorde: Tiki-Waka – Radja River – Challenge of Tutankhamon – Flash Back – Popcorn Revenge – Calamity Mine – Cobra – Vampire – Weerwolf – PULSAR – Het Paleis van de Geest – Dalton Terror – Psyké Underground – Fun Pilot. (lees hieronder verder)

Wie opteert voor de Efteling, werkt de attracties best zo af: De Vliegende Hollander – Gondoletta – Carnaval Festival – Monorail – Droomvlucht – Piraña – Joris en de Draak – Bob – Baron 1898 – Fata Morgana – De Oude Tufferbaan – Villa Volta – Vogel Rok – Monsieur Cannibale – Symbolica – Polka Marina – Pagode – PandaDroom – Halve Maen – Spookslot.

Ga je naar Disneyland Parijs? Dan is dit de ideale route om volgen: Big Thunder Mountain – Indiana Jones and the Temple of Peril – Phantom Manor – Pirates of the Caribbean – Casey Jr. le Petit Train du Cirque – Buzz Lightyear Laser Blast – Les Voyages de Pinocchio – Star Tours: The Adventures Continue – Peter Pan’s Flight – Orbitron – Princess Pavillion – Blanche-Neige et les Sept Nains – Mad Hatter’s Tea Cups – Starport: A Star Wars Encounter – Mickey’s PhilharMagic – It’s a small World – Le Carrousel de Lancelot – Le Pays des Contes de Fées – Thunder Mesa Riverboat Landing – Star Wars Hyperspace Mountain.

Wie graag zelf de statistieken induikt of de optimale routes voor andere parken onder de loep neemt, kan dat doen met deze tool op de website van De Tijd.