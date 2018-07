Vermeende verkrachter duikt op aan huis slachtoffer: "Mijn cliënt kan zich niets meer van het voorval herinneren" SRB/KAV

31 juli 2018

05u25 4 Kenny D. zit sinds eind vorige week opnieuw achter de tralies. Twee weken geleden liet de rechtbank hem voorwaardelijk vrij, maar hij daagde ondanks een contactverbod op bij zijn ex. Vermoedelijk zal D. nu wel tot zijn proces in november in de cel blijven.

Lang heeft Kenny D. niet van zijn herwonnen vrijheid kunnen genieten. Vorige donderdag dook hij rond middernacht met een vriend op aan het huis van zijn ex. Zogezegd om zijn dochter te zien, maar die lag al uren in haar bedje. Kenny D. liet zijn vriend het woord voeren, terwijl hij in de auto wachtte. De ex verwittigde meteen de politie. Tegenover de agenten die ter plaatse kwamen, gedroeg D. zich agressief. De politie kon D. uiteindelijk inrekenen. Omdat hij overduidelijk zijn voorwaarden had geschonden, werd hij meteen naar de gevangenis gebracht. "Mijn cliënt heeft onder invloed een stommiteit begaan", beseft zijn advocaat. "Maar belangrijk is dat er nooit rechtstreeks contact is geweest. Mijn cliënt kan zich ook niets meer van het voorval herinneren."

Proces 3 keer uitgesteld

De man zou zijn ex hebben geslagen en seksueel hebben misbruikt. Na een klacht van de vrouw werd Kenny D. in oktober 2017 opgepakt. Tijdens het onderzoek deed ook een tweede slachtoffer melding van verkrachting. Drie keer stond het proces op de agenda van de rechtbank, maar evenveel keer werd de behandeling uitgesteld. De derde keer, op 11 juli, werd de zaak meteen uitgesteld naar 6 november, omdat er door de cipierstaking te weinig personeel was om D. naar de rechtbank te brengen. Zijn advocaat vroeg en kreeg een voorwaardelijke vrijlating. Kenny D. mocht geen contact hebben met zijn slachtoffers, moest tussen 20 uur en 6 uur thuisblijven en moest wegblijven uit het drugsmilieu. Dat was niet naar de zin van de slachtoffers. Ze wilden vooral dat het proces snel achter de rug zou zijn.

Vermoedelijk zal D. nu achter de tralies blijven tot zijn proces.