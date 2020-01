Vermassen tevreden: “Het was vechten, maar recht is geschied” Cedric Matthys

31 januari 2020

03u27 0 “We hebben het gehaald, maar het was vechten. Met de botten tot in de modder.” Jef Vermassen, advocaat van Godelieve T., schudt de ene hand na de andere. De toppleiter schreef met deze zaak zijn zeventiende vrijspraak op zijn conto.

“Ik ben zeer tevreden omdat er recht is geschied. Aan de onschuld heb ik nooit getwijfeld. Er werd Godelieve T. verweten dat ze niet afstandelijk genoeg was. Daarvoor kan je toch niet iemand vervolgen voor schuldig verzuim? In een maatschappij die steeds verhardt, is het belangrijk dat er menselijkheid is”, klonk het bij Vermassen.

Voor de uitspraak van de jury liet de toppleiter nog weten “op hoop te leven, maar wel bang te zijn. Ik heb geleerd om rustig te blijven. Maar je moet het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is, want je kan je erg vergissen.”

Vermassen noemde het hele proces “ontzettend zwaar” en vond het er “bitsig” aan toegaan in de rechtszaal. “De advocaten van de burgerlijke partij moeten het vel van Godelieve T. hebben. Er is dus absoluut geen ontspannen sfeer. Het is hier scherp tegen hard", klonk het eerder op de avond.