Vermassen na cassatieberoep: “Meent familie van Tine Nys dat het hen niet om het geld te doen is?” SVM

18 februari 2020

14u26

Bron: Belga 0 De advocaten van de artsen die vrijgesproken werden in de euthanasiezaak van Tine Nys verwachten niet dat het Hof van Cassatie het arrest op burgerlijk gebied zal verbreken. "Het lijkt een pure slag in het water van de burgerlijke partij, maar met verregaande gevolgen voor artsen die euthanasie willen plegen omdat er opnieuw onrust gezaaid wordt", zegt Walter Van Steenbrugge (de advocaat van de uitvoerende arts; nvdr). Jef Vermassen, de raadsman van de psychiater, wierp de vraag op of het de familie van Nys toch om het geld te doen is. Omdat het openbaar ministerie besliste om niet in cassatie te gaan, is de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen in elk geval definitief.

Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 vrijgesproken van vergiftiging. Tegen het arrest is alleen beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk en de partijen hadden daarvoor tot en met gisteren de tijd. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen. Dat betekent dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

De burgerlijke partij heeft wel cassatieberoep aangetekend, maar die eis kan slechts ingesteld worden op burgerlijk gebied. Als het Hof van Cassatie de burgerlijke partij volgt en het arrest verbreekt, kunnen de artsen dus wel nog in een nieuw proces burgerrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden en veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding.

“Procedurele hardnekkigheid”

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, verwijt de familie Nys "procedurele hardnekkigheid". "Ik ben verbaasd dat men dit nog doet, zeker omdat er geen cassatieberoep is van het openbaar ministerie. Ik vond het al raar toen de familie (tijdens de behandeling voor het hof van assisen; nvdr.) zei dat ze geen proces wilden. Dan zou je verwachten dat ze stoppen als het openbaar ministerie afhaakt. Nu zetten ze door in een niet zo goedkope procedure.”

De advocaat meent dat de familie het euthanasiedebat gaande wil houden. "Het lijkt een pure slag in het water van de burgerlijke partij, maar met verregaande gevolgen voor artsen die euthanasie willen plegen. Er wordt immers opnieuw onrust gezaaid. Het is een zwaktebod, want de burgerlijke partij wil nog niet zeggen wat de grieven juist zijn, maar de impact is zeer groot. Er blijven nu weer voor een aantal maanden onweerswolken boven de euthanasieprocedure."

Vermassen: “Toch voor het geld?”

Jef Vermassen, de advocaat van de psychiater, verwacht ook niet dat het arrest van het hof van assisen verbroken wordt. "Mijn cliënte heeft een zeer mooie en waardevolle motivering gekregen in het uitgesproken arrest. Daar staat uitdrukkelijk dat ze haar job perfect heeft gedaan", zei de advocaat in ‘De Ochtend’.

Vermassen stelt zich ook vragen bij de intenties van de familie. "Ze hebben altijd gezegd dat ze het niet deden voor het geld, maar het enige wat ze nu kunnen bekomen is geld. Dat is een beetje tegenstrijdig. Hebben ze dan echt gemeend dat het niet voor het geld te doen was?"

De burgerlijke partij heeft nu twee maanden tijd om een "memorie in cassatie" in te dienen, waarna het Hof van Cassatie zich moet uitspreken. Vermoedelijk valt het arrest van het Hof van Cassatie kort voor of na het gerechtelijke verlof.