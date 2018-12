Vermassen: “Ik heb vandaag nog belangrijke telefoon gekregen in verband met Bende van Nijvel” SVM

24 december 2018

20u20

Bron: Eigen berichtgeving 4 De Bende van Nijvel laat Jef Vermassen niet los. Zelfs in deze kerstperiode krijgt de advocaat belangrijke tips die het onderzoek in de goede richting kunnen duwen. Dat vertelt hij zelf in ‘Mag ik de kerstboom zien?’, onze videoreeks over BV’s.

“Die zaak blijft me achtervolgen”, klinkt het na 2'53" in bovenstaand filmpje. “Mijn cliënt David (Van de Steen, de man die bij het bloedbad in de Delhaize in Aalst zijn zus en ouders verloor; nvdr) en ik hebben een genootschap met ons tweeën. We willen het verder oplossen, maar verliezen een beetje de moed.”

“Alhoewel, vandaag nog heb ik telefoon gekregen van iemand die professioneel in contact komt met de meneer die aanduidt waar de bende haar verzamelplaats had en waar de wagens werden ontmanteld. Ik blijf met opzet vaag, hé.”

“Nu zou men toch vooruit moeten kunnen. Als die zaak volgend jaar opgelost wordt, zou dat een droom zijn die uitkomt.” We contacteerden Vermassen voor meer uitleg, maar extra info wil hij niet kwijt “om het gerechtelijk onderzoek niet in gevaar te brengen”.