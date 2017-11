Vermassen haalt nieuwe brief van ex-rijkswachter aan: "We mochten niet achter de Bende aan met onze Porsche"

Bron: Het Nieuwsblad 0 belga Bij de overval op de Delhaize van Eigenbrakel (Braine l'Alleud) (foto) op 27 september 1985 vielen drie doden . Nog geen half uur later sloeg de Bende toe in de Delhaize van Overijse, waar vijf mensen het leven lieten. Rechts: strafpleiter Jef Vermassen. Een team van de snelwegpolitie vernam op 27 september 1985 dat er een overval had plaatsgevonden op de Delhaize van Eigenbrakel. De rijkswachters waren onder meer uitgerust met een snelle Porsche, maar mochten niet ingrijpen van hun oversten. Die anonieme tip in de zaak van de Bende van Nijvel kreeg Jef Vermassen in handen. De advocaat verklaarde dat gisteren tijdens een debat in het Justitiepaleis, meldt Het Nieuwsblad.

Vermassen (70) had het over een "waardevolle" brief, die hij anoniem had ontvangen van een ex-rijkswachter. "Dit is al de tweede duidelijke getuigenis dat agenten niet mochten optreden tijdens de overvallen”, zei Vermassen op het debat van het Vlaams Pleitgenootschap in Brussel. Eerder getuigde een voormalig lid van de gerechtelijke politie dat de bewaking van de Delhaize in Aalst een paar dagen voor de laatste overval op 9 november 1985 werd afgeblazen.

De rijkswachter die Vermassen de nieuwe brief stuurde, was de avond van de overval in Eigenbrakel aan het werk in Oudergem, tussen Overijse en Eigenbrakel. Met de Porsche en ook nog een BMW en moto's had zijn team zeker iets kunnen beginnen tegen de Golf GTI van de Bende van Nijvel, maar dat mocht dus niet.

Alcoholcontroles

Later raakte bekend dat de Bende ook in Overijse hard had toegeslagen. Opnieuw mocht de rijkswachterspatrouille de achtervolging niet inzetten met de Porsche. "Het werd ons verboden door onze oversten. We moesten doorgaan met onze alcoholcontroles", citeert Het Nieuwsblad de passage uit de brief.

De tol bleek achteraf erg zwaar: drie doden in Eigenbrakel, vijf in Overijse. De rijkswachters waren helemaal van slag en boos en hebben, volgens de anonieme getuigenis, de zakjes van de alcoholcontroles gewoon weggegooid.

Vermassen, advocaat van David Van de Steen die bij de aanslag in Aalst zijn zus en ouders verloor, zal de brief neerleggen bij het gerecht. “Dit spoor moet uitgespit worden”, zei de advocaat.

Belga De Delhaize van Eigenbrakel, enkele uren na de overval.

BELGA De Delhaize van Overijse, waar de Bende amper een half uur later na de hold-up op het Delhaize-filiaal van Eigenbrakel toesloeg.