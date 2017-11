Vermassen: "Gouden tip over Bende van Nijvel gekregen" TK

13u58

Bron: VTM 114 VTM NIEUWS Volgens advocaat Jef Vermassen is er een gouden tip binnengestroomd over de Bende van Nijvel. "Ik denk dat die tot een doorbraak zal leiden", klonk het bij VTM Nieuws.

Vermassen is de raadsman van slachtoffer David Van de Steen. Vanmiddag vertelde hij bij VTM dat de hernieuwde aandacht voor het dossier van de Bende een gouden tip heeft opgeleverd. "Veertien dagen geleden is er een verklaring afgelegd die van zeer doorslaggevende aard is", aldus de advocaat. Wat de tip precies inhoudt, dat laat hij in het midden, maar hij meent wel dat "dit kan verklaren hoe het mogelijk is dat zo’n aanslag gebeurt zonder dat de politie tussenbeide is gekomen."

Hij is ervan overtuigd dat de waarheid nu aan het licht zal komen. "Of we alle details zullen kennen, dat weet ik niet, maar ik ben al zeer gelukkig dat het onderzoeksteam uitgebreid is. Negen mensen, dat is niet min. En ze brengen verschillende invalshoeken van verschillende niveaus. Ik heb er vertrouwen in.

Nog in leven

Volgens de advocaat zijn er zeker nog betrokkenen van de zaak in leven, en dat kan gevaarlijk zijn. "Dat is altijd gevaarlijk op dat niveau", zegt Vermassen. "Als die mensen in het nauw komen." Hij denkt dat de politie hiermee nu genoeg weet om de zaak van de Bende van Nijvel op te helderen. Zelf kreeg hij naar eigen zeggen de afgelopen weken tientallen verklaringen binnen van getuigen van het eerste uur die nooit au sérieux genomen zijn en willen getuigen. "Wat ons betreft: wij hebben ons werk gedaan. Alle verklaringen zijn weg, bij ons is niks meer te vinden, ook niet bij mijn cliënt. Nu is het aan het onderzoeksteam om daar verder aan te werken. We zullen wel het dossier opvolgen, om er zeker van te zijn dat alles onderzocht wordt."

De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer was deze middag niet bereikbaar voor commentaar.