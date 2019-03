Vermassen erg kritisch voor kinderpsychiater Adriaenssens tijdens proces over vermoorde Eline (14) kv

19 maart 2019

22u02

Bron: Belga 1 Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Jef Vermassen, de advocaat van neurochirurge Mehrnaz Didgar, hard uitgehaald naar kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Volgens Vermassen heeft hij het beroepsgeheim geschonden, de ouders van Eline Pans cruciale informatie onthouden en een dubbele boodschap over het slachtoffer de wereld ingestuurd.

Mehrnaz Didgar (51) wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht op haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.

Op de preliminaire zitting van dit assisenproces op 21 februari vond geen van de drie betrokken partijen het opportuun om Peter Adriaenssens aan de getuigenlijst toe te voegen. Het openbaar ministerie, de verdediging en de burgerlijke partijen bewaarden het stilzwijgen over de wenselijkheid van de komst van de kinderpsychiater naar het proces. Als afdelingshoofd van de kinderpsychiatrie in het UZ Leuven had hij zich nochtans uitdrukkelijk in het gebat gegooid. Dat gebeurde al enkele dagen na de feiten, met een open brief in de media.

“Waar is Adriaenssens?”

Op de de vierde dag van het proces stonden vandaag voor de tweede dag op rij uitsluitend moraliteitsgetuigen op het programma. Nog voor de lijst van veertien opgeroepen personen aangevat kon worden, roerde de jury zich. De twaalf gezworenen hadden gisteren ook al geregeld vragen gesteld. Op basis van de getuigenissen vroegen ze zich toen af waarom Peter Adriaenssens en kinderpsychologe Marleen Homans niet op de getuigenlijst voorkwamen. Zij speelden beiden een cruciale rol tijdens de behandeling van Eline Pans in de acht weken opname in de kinderpsychiatrie van UZ Leuven van eind april tot eind juni 2017, vlak voor de feiten dus. "Ik heb me die vraag ook gesteld", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. "De betrokken partijen stellen de getuigen voor. Ik kan getuigen weigeren maar er niet zelf extra oproepen."

Open brief

Adriaenssens heeft als lid van het team Medisch Psychologische Kliniek aan het UZ Leuven Eline Pans van nabij gevolgd tijdens haar revalidatie. In zijn open brief schreef hij dat het meisje er herboren uitgekomen was. "Het was weer een gelukkig kind dat wandelend naar buiten wandelde." Veel waarnemers in medische en gerechtelijke kringen vonden dat een schending van het beroepsgeheim.

Jef Vermassen, raadsman van de beschuldigde, sloot zich bij hen aan. "De psychiater kreeg voor die schending van het beroepsgeheim veel tegenwind vanuit zijn eigen vakgebied. Ik was ervan overtuigd dat het openbaar ministerie hem zou oproepen. Zelf heb ik het niet gedaan, omdat de sfeer dan te gespannen zou zijn." Vermassen en Adriaenssens kunnen al jaren niet meer door dezelfde deur.

Na de preliminaire zitting werd geopperd dat Adriaenssens met opzet weggehouden werd van het proces, uit vrees dat onregelmatigheden aan het licht zouden komen. Vermassen legde de vinger op de wonde. "Waarom heeft hij haar ouders aangeraden om Eline na het ontslag uit het ziekenhuis nooit maar dan ook nooit alleen te laten? 'Hou haar heel goed in het oog', kregen ze te horen. En waarom heeft hij haar poging tot zelfdoding in de kinderpsychiatrie voor hen verzwegen? Eline had al haar pillen opgespaard om die in één dosis in te slikken. Als haar kamergenootjes haar niet zouden verraden hebben, waren we dat nooit te weten gekomen."

Psychiatrie is een kunde en geen wetenschap. Het blijft subjectief. Peter Hartoch, voorzitter assisen

De advocaten van de burgerlijke partijen stelden dat dit niet het proces van Adriaenssens en de kinderpsychiatrie is. "We wilden een proces in het proces vermijden." De procureur zei dat voor het openbaar ministerie de analyses van Wim Van de Voorde, wetsarts van het UZ Leuven, en Rudy Verelst, psychiater van het UZ Leuven, voldoende waren.

Voorzitter Hartoch ging niet in op het aandringen van een van de gezworenen om Adriaenssens alsnog op te roepen. "Dan zou dit proces nog een week langer duren. Ik weet ook niet of het er veel toe doet. Psychiatrie is een kunde en geen wetenschap. Het blijft subjectief. We beperken ons tot het verslag van Van de Voorde, die de dossiers nagelezen heeft.”

Begrip

Nog vandaag toonden de moraliteitsgetuigen veel begrip voor de beschuldigde. Koen Roumieux was een van hen. Hij volgde samen met Didgar een cursus mindfulness. “In de ogen van de wet is ze schuldig. Maar volgens de natuur deed ze juist wat ze als moeder moest doen. Didgar heeft haar dochter verlost uit haar psychische lijden”, zei Roumieux.

Collega-artsen van het universitaire ziekenhuis in Leuven sloegen zichzelf voor het hoofd. “We hadden haar depressie vroeger moeten opmerken. Dan was dit nooit gebeurd.” Specialisten toonden een wetenschappelijk onderbouwde parallel aan tussen de zware depressie van Didgar en het doden van haar kind.

Gelijkaardige kritiek werd gestuurd in de richting van het team Medisch Psychologische Kliniek van het UZ Leuven, dat Eline begeleidde bij de opname van april tot juni 2017. “Zij zagen met eigen ogen dat Didgar aan het instorten was. Ze hadden moeten ingrijpen.”

Een nieuw raadsel vormt het dagboek van Eline Pans. Volgens de ene versie is dat in handen van vader Steven Pans, die het appartement ging leegmaken. De man ontkende dat en legde de andere versie op tafel. “Vriendinnen van Didgar hebben alles meegenomen. De kamer van Eline was leeg.”