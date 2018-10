Vermassen: "Deel van Bende van Nijvel waarschijnlijk al geliquideerd" ADN

Bron: RT Late Night met Twan Huys 19 In het Nederlandse praatprogramma RTL Late Night heeft meester Jef Vermassen een opvallende nieuwe uitspraak gedaan over de Bende Van Nijvel. "E en deel van hen is al geliquideerd", zei Vermassen. Hij zegt die informatie sinds vrijdag in zijn bezit te hebben.

Samen met slachtoffer David Van de Steen, die een aanval op de Delhaize van Aalst overleefde en zijn tweede boek ‘Overlever van de Bende van Nijvel’ voorstelt, was advocaat Jef Vermassen te gast in RTL Late Night. Van de Steen vertelde opnieuw over die ene noodlottige dag in 1985, toen hij met zijn moeder, vader en zus naar de supermarkt ging en als enige overleefde. “Niet schieten”, riep zijn zus nog. Het werd de naam van zijn eerste boek, de gelijknamige film van Stijn Coninx gaat op 10 oktober in première.

Boycot

Vermassen benadrukte bij onze noorderburen opnieuw dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel geboycot is door hoge machten in de samenleving. “Door de top van de Rijkswacht, mensen uit het leger, mensen uit de Staatsveiligheid, bandieten die daar tussen zitten.”



Vermassen denkt dat een doorbraak na 33 jaar moeilijk wordt. Maar hij geeft de strijd niet op. “We hebben nu terug een ploeg die hard aan het zoeken is. Alleen zitten we vandaag met het probleem dat de meesten al gestorven zijn, en dat een deel van hen – wellicht door de onderwereld – al geliquideerd is. Dat is informatie die ik nog maar sinds vrijdag heb.”

Het is de gevaarlijkste bende die we ooit gehad hebben. Die bestaat uit onderdelen. Ze spreken van 'De Reus', maar voor elke overval hadden ze een andere 'Reus'. Daar ben ik zeker van Advocaat Jef Vermassen

"Er zijn een deel leden die dat natuurlijk gedekt willen, omdat dat zo hoog in de samenleving verworteld zit. En dat mag niet uitkomen, want dan komt onze democratie in het gedrang en noem maar op. Het is de gevaarlijkste bende die we ooit gehad hebben. Die bestaat uit onderdelen. Ze spreken van 'De Reus', maar voor elke overval hadden ze een andere 'Reus'. Daar ben ik zeker van."

“Vorig jaar had ik hoop”, zegt Van de Steen nog. Toen zette de vermeende ontmaskering van 'De Reus' België op zijn kop. “Maar er zijn nog altijd hoge mensen die gedekt worden. Ik ben het redelijk moe. Ik heb bepaalde antwoorden voor mezelf gezocht en gevonden en heb door dit boek en deze film kunnen zeggen wat ik wil zeggen. Ik hoop dat dat voldoet voor mezelf.”