Verloren gelopen everzwijn holt over straat in Leuven HR

08 november 2019

10u20

Bron: Facebook 0 Dieren In Heverlee (Leuven) heeft een fietser vanmorgen beelden gemaakt van een verloren gelopen everzwijn dat over straat holt.

De beelden werden op Facebook gepost en zouden gemaakt zijn in de Herendreef, niet ver van Heverlee-bos. Of het dier, dat in paniek lijkt, de weg naar het bos al teruggevonden heeft, is niet duidelijk.

Wanneer een everzwijn een mens ziet, zal het dier normaal gezien vluchten. Maar in uitzonderlijke gevallen kan het ook overgaan tot een aanval. In dat geval kan het héél gevaarlijk worden. Vorig jaar werd zo in Bokrijk een fietser aangevallen. “Dat beest kwam op mij afgestormd, ik had geen tijd om te vluchten”, vertelde slachtoffer Kris toen. “Hij zwierde mij met fiets en al de lucht in.”

Volgens Rudi Oyen van het Vogel-en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder zal het steeds vaker voorvallen dat mensen met everzwijnen geconfronteerd worden. De dieren schuwen de bewoonde omgeving niet meer en zien mensen als degenen die hèn storen.

Voor wie oog in oog met een everzwijn komt te staan, geeft hij zes tips om het veilig te houden.