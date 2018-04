Verloofde van Abdeslam tijdens verhoren: "Hij rookte af en toe joints, luisterde naar muziek. Ik had niets gemerkt" IVI

22 april 2018

22u18

Bron: VTM Nieuws, Nieuwsblad 5 De Brusselse correctionele rechtbank zal morgen haar vonnis uitspreken over de schietpartij op 15 maart 2016 in de Driesstraat in Vorst. Salah Abdeslam zal niet aanwezig zijn, zo meldt zijn advocaat Sven Mary. Abdeslam liet tijdens zijn ondervraging al verstaan dat hij het gezag van de rechtbank niet erkent. Sofien Ayari zal normaal gezien wel aanwezig zijn. Ondertussen heeft La Libre ook de verhoren kunnen lezen van de verloofde van Abdeslam. "Ik heb niets gemerkt", heeft ze tegen de politie gezegd.

Abdeslam speelde een belangrijke rol in de aanslagen in Parijs, op 13 november 2015. Achteraf zou zijn verloofde aan de politie toegeven dat zij en Abdeslam al sinds december 2014 plannen hadden om naar Syrië te trekken. Dat blijkt uit de verhoren die La Libre kon inkijken. Om vrouwen en kinderen te helpen, zo zou Abdeslam tegen haar gezegd hebben. “Maar echt serieus nam ik dat niet. Ik ben wel enkele weken bang geweest, maar hij had daar het profiel niet voor: hij rookte af en toe joints, luisterde naar muziek en ging uit”, vertelde de 26-jarige, die tijdens haar ondervraging meerdere keren benadrukt dat ze niets had zien aankomen.

In de weken voor de aanslag was Abdeslam wel vaker aanwezig en had het koppel ook meer ruzie. Ze zagen elkaar de laatste keer drie dagen voor de aanslagen. Zij maakte zich vooral zorgen om hun relatie. “En in plaats van me op mijn gemak te stellen, begon hij te wenen. Nadat ik naar huis was, heeft hij me nog gebeld. Hij zei toen dat alles goed ging.” Volgens het proces-verbaal was de verloofde erg aangedaan en weende ze voortdurend. De inspecteurs noteerden dat ze Abdeslams verloofde erg verliefd leek, maar dat ze ook na bewijs van zijn betrokkenheid niets meer met hem wou te maken hebben.