Verliestijden tot anderhalf uur na twee ongevallen op Antwerpse ring TT TMA

14 januari 2019

08u56 3 Op de Antwerpse ring zijn alle rijstroken richting Gent weer vrijgemaakt ter hoogte van Borgerhout, nadat twee ongevallen er omstreeks 6 uur voor gezorgd hadden dat bijna de hele rijbaan versperd was. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De gevolgen zullen echter nog een hele tijd voelbaar blijven. De Liefkenshoektunnel blijft nog tot 9.25 uur tolvrij richting Gent.

Bij het eerste ongeval waren een personenwagen en een vrachtwagen betrokken, bij het tweede - in de staart van de ontstane file - een personenwagen en een bestelwagen. Eén bestuurder zat gekneld en moest worden bevrijd. Dat is intussen gebeurd en ook het takelen van de voertuigen is achter de rug. Omstreeks 8.30 uur kon de volledige rijbaan weer worden vrijgegeven.

De Liefkenshoektunnel blijft wel nog even tolvrij richting Gent, omdat met name op de aankomende snelwegen de files niet meteen oplossen. Op de E313 verlies je nog steeds een uur vanaf Massenhoven en ook vanop de E19 en A12 vanuit Nederland is het lang aanschuiven

Het verkeer op de Antwerpse ring #R1 richting Gent en op de #E313 is volledig stilgevallen. In Borgerhout zijn twee aanrijdingen gebeurd: 4 van de 5 rijstroken zijn nu dicht. Verliestijd nu in de files: + 1 uur! pic.twitter.com/vlzMAthaSe Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Nu de spits op volle toeren draait kleurt de wegenkaart in de regio Antwerpen stevig rood door de beperkte doorgang op de #R1 in Borgerhout. Lange files en hoge verliestijden op ring en toekomende snelwegen. pic.twitter.com/BUvH2nBwsW Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link