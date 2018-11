Verlichtingspaal dreigt om te vallen: Brusselse Ring in beide richtingen afgesloten AW

07 november 2018

19u54

Bron: Belga 0 De Brusselse Ring is vanavond in beide richtingen afgesloten ter hoogte van afrit 17, Anderlecht-Industrie. Dat melden de federale wegpolitie, het Vlaams Verkeerscentrum en de Brusselse brandweer. Aanleiding is een verlichtingspaal in de middenberm die dreigt om te vallen.

De brandweer is ter plaatse met een zware kraan, een hulpwagen met materiaal en twee pompwagens. Er zijn omleidingen voorzien, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.



Omleidingen

Wie vanuit het knooppunt Halle de E40 richting Gent wil nemen, moet omrijden via de Buitenring, wie vanuit het knooppunt Ittre naar die E40 richting Gent wil, moet via de Binnenring rijden. Op de Binnenring staat er een file vanaf Huizingen en op de Buitenring vanaf Groot-Bijgaarden.

Het verkeer op de Binnenring moet de snelweg verlaten via uitrit 20 Huizingen en de omleiding volgen tot oprit 15a Pede, waar het opnieuw de snelweg op kan. Op die omleidingsroute zijn er ook vertragingen en omwille van de verkeerschaos heeft de gemeente Anderlecht het gemeentelijk interventieplan afgekondigd.

#R0 Door een paal die dreigt om te vallen in de middenberm is zowel op de binnen- als de buitenring thv Anderlecht-Industrie de weg volledig afgesloten. Volg de omleidingen: https://t.co/LtGsMI6eUR Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link